Karaman'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi yakalandı

Karaman'da düğünde havaya silahla ateş açan 5 kişi jandarma tarafından tespit edilerek yakalanırken, silahlarına da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kızık köyündeki bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi üzerine harekete geçti. Sivil jandarma ekipleri tarafından havaya silahla ateş ettikleri tespit edilen H.G.,M.B, M.A., H.D. ve İ.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, çeşitli çap ve miktarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı. - KARAMAN