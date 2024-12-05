Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Karaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. H.A. isimli kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, şüphelilerin büyük miktarda para ve ziynet eşyası dolandırdığı belirlendi.

Karaman'da bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmek için sosyal medya üzerinden U.K. ile anlaştı. U.K.'nin görüntüleri kurtarmak için banka kartlarının şifrelerini istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan H.A., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıs hakkında şikayette bulundu. U.K.'nin elde ettiği kart bilgileriyle 56 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı ve 8 farklı kişiye toplamda 955 bin lira para gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, U.K. ile parayı kullandıkları ileri sürülen H.İ.C. ve M.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
img

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor
img

Rus yanlısı liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.