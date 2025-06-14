Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 70 AAL 031 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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