Karaman'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karaman'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Karaman'ın Yenişehir Mahallesi'nde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Depo tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da depoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yenişehir Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodaki tahtaların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Deponun içerisinde birilerinin olma ihtimaline karşı bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekibi istendi. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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