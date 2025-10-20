Haberler

Karaman'da Denetimlerde 12 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Suç Malzemesi Ele Geçirildi

Karaman'da Denetimlerde 12 Kişi Tutuklandı, Çok Sayıda Suç Malzemesi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Karaman'da son bir hafta içinde yapılan denetimlerde 4 bin 148 kişi sorgulandı, 12 kişi tutuklandı. Trafik kurallarına uymayan çok sayıda sürücüye ceza kesildi ve birçok suç malzemesi ele geçirildi.

Karaman'da son 1 haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 148 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 23 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 59 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 42 kişiye para cezası uygulandı. 109 araç trafikten men edilirken, 24 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 30 kesici-delici alet, 1 muşta, 2 tabanca fişeği, 15 kilogram nargile tütünü, 19 gram bonzai, 2 gram kokain, 20 içimlik uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 20 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza, 6 gram esrar, 50 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
