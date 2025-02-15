Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Karaman'da Dairede Yangın: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Karaman'da Dairede Yangın: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangının elektrik arızasından kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Karaman'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan 2 kişi uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan yoğun duman çıktığını gören apartman sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak apartmanda bulunanları tahliye çalışması başlattı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kalan 2 kişiyi uzattığı yangın merdiveniyle tahliye etti. Tedbir amaçlı sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının elektrik arızasından kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ailede kriz büyüyor: Özcan Deniz, annesine ayetle yanıt verdi
img

Gazze'de esir takasında 6. tur tamam! Trump'a da mesaj verildi
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.