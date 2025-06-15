Karaman'da Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı

Karaman'da Çöp Konteynerinde Yangın Çıktı
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Karaman'ın İmaret Mahallesi'nde bulunan çöp konteynerinde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaman'da çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Yangın, İmaret Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde bulunan Emir Musa Cami önündeki çöp konteynerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan çöp konteynerini su sıkarak söndürdü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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