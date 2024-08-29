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Karaman'da çobanlar arasında çıkan mera kavgasında 1 kişi yaralandı

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Karaman'da çobanlar arasında çıkan mera kavgasında bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da çobanlar arasında çıkan mera kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Lale köyündeki merada yaşandı. İddiaya göre, çoban oldukları öğrenilen H.Ö (25) ile H.Ü. (30) arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. yanında bulunan av tüfeği ile H.Ü'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği H.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı H.Ü. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya karışan şüpheli H.Ö. ise kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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