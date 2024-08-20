Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 70 ABJ 619 plakalı Ford marka cip ile E.İ. yönetimindeki 70 FL 459 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 FL 459 plakalı otomobil orta refüje çıkarak yön levhalarına çarptı. Kazada 70 FL 459 plakalı otomobilin sürücüsü E.İ. ile cipte yolcu olarak bulunan S.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye erleri araçların akü başlıklarını sökerek müdahale etti. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN