Karaman'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı

Karaman'da yaşanan kavgada T.A. isimli bir kişi göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da çıkan kavgada 1 kişi göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 03.45 sıralarında Ahiosman Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan Yeni Minare Camisi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan T.A. ile O.Ş. (42), aralarında bulunan husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ş. belinden çıkardığı bıçakla T.A.'yı göğsünden bıçakladı. T.A., kanlar içerisinde yere yığılırken, O.Ş., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan T.A., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Şüpheli O.Ş. ise kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı sokak üzerindeki kan izlerinden numuneler alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.