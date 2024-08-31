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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Karaman'da yaşanan bıçaklı kavgada C.K. isimli kişi, H.T'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 271. Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. isimli kişi eskiye dayalı husumetten dolayı H.T'nin (34) iş yerine gelerek tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.K., üzerindeki bıçakla H.T'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı H.T. sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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