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Karaman'da Change Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Karaman'da polisin düzenlediği change araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çalıntı ve change olduğu değerlendirilen 35 araca aranan araç şerhi konuldu.

Karaman'da polisin düzenlediği change araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından getirilen araçları buradaki çalıntı, yakalamalı ve hacizli araçların motor ve şase numaralarıyla change yaparak sattığı bilgisine ulaştı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 12 ekip ve 29 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak 8 ayrı ikamet ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonda, A.Z, Y.S, B.E, İ.T. ve F.U. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet çalıntı otomobil, 10 adet change olduğu değerlendirilen değişik marka ve modelde araçlar, 1 adet hacizli yakalamalı motor bloğu, 75 adet araç tescil belgesi ve 3 adet hacizli yakalamalı araç plakası ele geçirildi. Ele geçirilen araç, araç motoru ve diğer parçaların piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon lira olduğu, çalıntı ve change olduğu değerlendirilen 35 araca Türkiye genelinde aranan araç şerhi konulduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından A.Z, Y.S. ve B.E. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.T. ve F.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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