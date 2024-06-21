Üye Girişi
Haberler

Karaman'da çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

KARAMAN - Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak bina sakinlerini tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi olay yerinde bekleyen ambulansla tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan 100. Yıl Bulvarı söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Çatıda hasara yol açan yangının etli ekmek fırınının bacasından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Karaman 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var

İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam arasında uçurum var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title