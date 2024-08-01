Karaman'da cam silerken düşen kadın yaralandı

Karaman'da cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Olay, Larende Mahallesi 590. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen E.S. (40) isimli kadın 2 katlı müstakil evin ikinci katında cam silerken biranda dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten aşağı düştü. Durumu fark eden ev sakinleri yere düşen kadının yardımına koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN