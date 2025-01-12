Karaman'da Buzlanma Faciası: Trafik Kazası, 2 Yaralı

Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pirireis Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A.U. (20) yönetimindeki 70 ABJ 630 plakalı Tofaş marka otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.E. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Son anda kurtardım"

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kazaya karışmaktan son anda kurtulduğunu anlatan başka bir sürücü Hasan Berat Cırık, "Kaza olunca yolun kenarına 3 araba gelmiş. Bende gelirken frene bastım kaydım, bende çarpacaktım. Freni bırakınca kenarda durabildim. Yaralılara yardım etmek için koştum ve bir kızın yerde yattığını gördüm. Yollar buzluydu, parlıyordu. Benim araba da kaydı son anda kurtardım" dedi.

Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN