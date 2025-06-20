Karaman'da Bisikletli Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Karaman'da Bisikletli Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
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Karaman'da bir çocuk, bisikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuğun kullandığı bisiklet, H.E. idaresindeki 70 E 4358 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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