Karaman'da Bir İşyerinde Ölü Bulunan Haluk Kartal'ın İntihar İhtimali Üzerinde Duruş

Karaman'da bir kişi kaldığı iş yerinde dükkan sahibi tarafından ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Külhan Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı yaklaşık 1 aydır iş yerinde yatıp kalktığı öğrenilen Haluk Kartal (55), sabahleyin iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Haluk Kartal'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir kurumdan emekli olduğu öğrenilen Haluk Kartal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN