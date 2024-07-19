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Karaman'da bir evin bodrumunda çıkan yangına itfaiye eri elektrik kaçağına rağmen müdahale etti

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Karaman'da bir evin bodrumunda çıkan yangına itfaiye eri elektrik kaçağına rağmen canını ortaya koyarak müdahale etti. İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karaman'da bir evin bodrumunda çıkan yangına itfaiye eri elektrik kaçağına rağmen canını ortaya koyarak müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi 1320. Sokak'ta bulunan müstakil evin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bodrum katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için bir itfaiye eri canını ortaya koyarak elektrik kaçağına rağmen yangına yakından müdahale etti. İtfaiye erinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınmaya çalışılırken MEDAŞ ekibinin elektriği kesmesi ile diğer ekipler de yangına müdahale etti.

İtfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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