Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece geç saatlerde ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Barış Balcı (17) ve B.D. otomobil ile yanlarına gelen ve alkollü oldukları ileri sürülen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Barış Balcı ve B.D. vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Barış Balcı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olaya karıştıkları ileri sürülen ve isimleri açıklanmayan 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa