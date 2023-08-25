Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman'ın Zengen köyünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Resul Kılıç adlı kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Zengen köyünde, Resul Kılıç (31) ile A.R. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.R, bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Kılıç, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şüpheli A.R, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.