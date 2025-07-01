Karaman'da Barakada Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Karaman'da Barakada Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Karaman'ın Dereköy bölgesinde bir bahçedeki barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da bahçedeki barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereköy'de bulunan bir bahçedeki barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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