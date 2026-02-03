Karaman'da bir kişi evinin deposunda silahla vurulmuş halde bulundu

Karaman'da bir kişi babası tarafından evin deposunda silahla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1991. Sokak'ta bulunan müstakil evin bitişiğindeki depoda meydana geldi. İddiaya göre, baba A.S., depodan silah sesi geldiğini duydu. Daha sonra depoyu kontrole giden baba, veteriner teknikeri olduğu öğrenilen 44 yaşındaki oğlu Ö.S.'yi göğsünden tüfekle vurulmuş halde yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.S., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Ö.S., hemen ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı depoda çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KARAMAN