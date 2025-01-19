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Karaman'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Maddi Hasar

Karaman'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Maddi Hasar
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Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Karaman'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 70 BJ 639 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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