Karaman'da Atık Malzemelerin Tutulmasıyla Çıkan Yangın Korkuttu

Karaman'da müstakil bir evin avlusunda biriktirilen atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.

Yangın, öğle saatlerinde Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin avlusunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin avlusunda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeye bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Avlusundan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri ise durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, avluda bulunan atık malzemeler tamamen yanarak kül oldu. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN