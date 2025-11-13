Haberler

Karaman'da Atık Malzemelerden Yangın Çıktı, Ev Kurtarıldı

Güncelleme:
Karaman'ın Abbas Mahallesi'nde atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında itfaiye ekipleri, alevlerin müstakil bir evin çatısına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında alevler müstakil evin çatısına sıçradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler evi sarmadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta bulunan müstakil bir evin avlusunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, avluda biriktirilen atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak tutuştu. Yangını fark eden mahalle sakinleri ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan atık malzemeler ile müstakil evin ahşap çatısına sıçrayan alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler evi sarmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Atık malzemelerin kül olduğu yangının çıkış sebebi araştırılırken, geçtiğimiz yılda aynı şekilde atık malzemelerin tutuşarak yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
