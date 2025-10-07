Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu, bıçaklar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda 4 bin 490 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 10 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 59 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 33 kişiye para cezası uygulandı. 133 araç trafikten men edilirken, 14 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet kesici-delici alet, 1 adet muşta, 27 adet tabanca fişeği, 15 kilogram nargile tütünü, 222 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 28 gram metamfetamin, 42 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ile bin 200 lira suça konu para ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN