Haberler

Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs tutuklandı. Emniyet, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken aranan 16 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılık koordinesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 71 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 17 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 57 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 39 kişiye para cezası uygulandı. 115 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 155 adet tabanca-tüfek fişeği, 26 adet kesici-delici alet, 92 adet sentetik ecza maddesi, 9 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 1 gram kokain, 38 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.