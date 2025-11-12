Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken aranan 16 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılık koordinesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 71 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 17 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 57 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 39 kişiye para cezası uygulandı. 115 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 155 adet tabanca-tüfek fişeği, 26 adet kesici-delici alet, 92 adet sentetik ecza maddesi, 9 gram metamfetamin, 24 gram bonzai, 1 gram kokain, 38 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN