Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Haziran tarihlerinde yapılan uygulamalarda bin 553 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 56 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 39 kişiye para cezası uygulandı. 78 araç trafikten men edilirken, 14 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da ruhsatsız 6 av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet kesici ve delici alet, 24 gram esrar, 327 adet sentetik ecza, 200 litre etil alkol, 100 kilogram kıyılmış tütün, 18 gram metamfetamin, 883 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 3 adet payp,1 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN