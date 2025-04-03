Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Mart tarihlerinde yapılan uygulamalarda 5 bin 818 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 6 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 54 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 34 kişiye para cezası uygulandı. 83 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 109 tabanca ve av tüfeği fişeği, 12 adet kartuş, 7 kesici ve delici alet, 53 adet sentetik ecza, 210 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 6 gram bonzai hammaddesi, 75 mililitre aseton ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN