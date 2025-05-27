Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamalarda 1 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 14 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 60 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 33 kişiye para cezası uygulandı. 55 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 11 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 58 tabanca ve av tüfeği fişeği, 15 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN