Karaman'da Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Karaman'da polis, kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirirken, aranan 8 şahsı tutukladı. Son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 879 kişi sorgulandı.

Karaman'da polisin kent merkezinde yürüttüğü asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken aranan 8 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılık koordinesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 879 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 11 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 46 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 32 kişiye para cezası uygulandı. 102 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 7 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet tabanca ve tüfek fişeği, 84 adet kesici-delici alet, 44 adet sentetik ecza maddesi, 6 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 66 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
