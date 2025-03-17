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Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 9 Tutuklama ve 10 Bin 620 Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi

Karaman'da Asayiş Uygulamaları: 9 Tutuklama ve 10 Bin 620 Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi tutuklayarak 10 bin 620 adet cinsel içerikli hap ile diğer suç unsurlarını ele geçirdi. Uygulamalar kapsamında birçok kişi sorgulandı ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle para cezaları kesildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs tutuklanırken, 10 bin 620 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 10-16 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 7 bin 581 kişi sorgulanırken, 11 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 11 kişiden 9'u tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 10 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 57 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 50 kişiye para cezası yazıldı. 87 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 1 tabanca, 11 adet kesici ve delici alet, 6 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza maddesi, 14 litre etil alkol, 10 bin 620 adet cinsel içerikli hap, 197 adet kaçak cinsel içerikli muhtelif ürün ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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