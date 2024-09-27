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Karaman'da Asansörden Düşen 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Karaman'da Asansörden Düşen 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı
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Karaman'da 12 yaşındaki Z.Y., elektrik kesintisi nedeniyle asansörün boşluğuna düşerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Karaman'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken, boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu. Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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