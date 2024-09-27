Karaman'da Asansörden Düşen 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Karaman'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken, boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu. Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybetmesi üzerine yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN