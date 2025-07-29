Karaman'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi öldü.

Olay, merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuzen olan H.B. (57) ile Hüseyin Baloğlu (47) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.B, yanında bulunan av tüfeğiyle Baloğlu'nu göğsünden vurdu. Baloğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Baloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan H.B, ise jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN