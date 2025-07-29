Karaman'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Karaman'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Karaman'da kuzenler arasında gerçekleşen arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada 1 kişi öldü.

Olay, merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuzen olan H.B. (57) ile Hüseyin Baloğlu (47) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.B, yanında bulunan av tüfeğiyle Baloğlu'nu göğsünden vurdu. Baloğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Baloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kaçan H.B, ise jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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