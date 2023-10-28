Karaman'da Aranan 26 Kişi Yakalandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Karaman'da yapılan çalışmalarda 26 kişi çeşitli suçlardan aranırken yakalandı. Tutuklanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-27 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 7 bin 292 kişinin sorgulamasının yapıldığı, 26 kişinin ise çeşitli suçlardan araması bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden, 14'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, ruhsatsız tabancalar, kesici/delici aletler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa