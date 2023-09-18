Karaman'da Aranan 18 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, 5 bin 134 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.