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Karaman'da Aranan 13 Kişi Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 10'u ise serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 10 tabanca, 4 av tüfeği, 68 kesici alet, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, 5 bin 207 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 68 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1720 kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Karaman Suç 3. Sayfa Haberler

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