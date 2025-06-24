Karaman'da Apartmandan Yayılan Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi

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Karaman'da Apartmandan Yayılan Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi
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Karaman'da bir apartmandan yayılan kötü koku, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonucunda kokunun kaynağının kanalizasyon hattından geldiği belirlendi.

Karaman'da binadan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

KARAMAN - Karaman'da 3 katlı bir apartmandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yenimahalle 385. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri apartmana yayılan kötü kokudan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yoğun şekilde hissedilen kokunun ceset kokusu olabileceği ihtimali üzerine ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek için apartmanda inceleme yapmaya başladı. Dairelerinde olmayan vatandaşlara ulaşan polis ekipleri yaptığı incelemelerde kokunun apartmandan gelmediğini belirledi. Yapılan kontrollerde kokunun kaynağının kanalizasyon hattından gelen lağım kokusu olduğu tespit edildi. Daha sonra ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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