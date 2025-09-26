Karaman'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Karaman'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi 1350. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatak odasındaki yatağın henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri bina içinde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yanan yataklarsa itfaiyece evin dışına çıkarılarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN