Karaman'da Apartmanda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Karaman'da 3 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının tuşan bir yatağın neden olduğu öğrenildi. Olay sonrası yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Karaman'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi 1350. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, yatak odasındaki yatağın henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri bina içinde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yanan yataklarsa itfaiyece evin dışına çıkarılarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
