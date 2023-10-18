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Karaman'da anız yaktığı tarlada ölü bulundu

Karaman'ın Başkışla köyünde bir kişi, anız yaktığı tarlada hareketsiz bir şekilde bulundu ve hayatını kaybetti. Hüseyin K'nin cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.