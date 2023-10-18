Karaman'da anız yaktığı tarlada ölü bulundu
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3. Sayfa Haberleri
Karaman'ın Başkışla köyünde bir kişi, anız yaktığı tarlada hareketsiz bir şekilde bulundu ve hayatını kaybetti. Hüseyin K'nin cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Karaman'da anız yaktığı tarlada hareketsiz bulunan kişinin öldüğü belirlendi.
Merkeze bağlı Başkışla köyü Kızılyer mevkisindeki tarlada, vücudunda yanıklar bulunan kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K'nin (76) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Hüyesin K'nin tarlada anız yaktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa