İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Karaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada, bir ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, iftar saatinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (45), yönetimindeki 70 DP 112 plakalı ambulans ile Halil K. (38), idaresindeki 70 ED 150 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emine K. (55), Havva K. (35) ve Y.K. (14), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın duyulmasının ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'da olay yerine gelerek bilgi aldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title