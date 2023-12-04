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Karaman'da Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında ambulans ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşakta çarpışma gerçekleşti. Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Karaman'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 70 FZ 020 plakalı ambulans ile M.E. idaresindeki 70 DP 256 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polise ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E., olay yerine çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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