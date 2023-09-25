Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi 2267. sokakta, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, R.K. ve İ.İ. bıçakla, H.G. de silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kavgaya karışarak olay yerinden kaçan A.S. ise polis ekiplerince silahıyla gözaltına alındı.
Polis ekipleri yaralıların tedavi altına alındığı hastanede geniş güvenlik tedbiri aldı.