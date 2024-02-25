Karaman'da aile içinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Üniversite Mahallesi 2066. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, T.G. (24) babası H.G. (50) ile birlikte eşini ve çocuğunu almak için kayınpederi M.B.'nin evine gitti. Burada T.G. ve M.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, kayınpeder M.B. ile evde bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kavganın yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN