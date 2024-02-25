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Karaman'da aile içinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

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Karaman'da Üniversite Mahallesi'nde bir aile içi kavgada bıçak ve sopa kullanılarak 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da aile içinde çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Üniversite Mahallesi 2066. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, T.G. (24) babası H.G. (50) ile birlikte eşini ve çocuğunu almak için kayınpederi M.B.'nin evine gitti. Burada T.G. ve M.B. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, kayınpeder M.B. ile evde bulunan M.Ü. bıçakla, T.G. ve babası H.G. ise sopayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kavganın yaşandığı evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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