Karaman'da Ahmet D., eski eniştesini tüfekle vurdu

KARAMAN'da Ahmet D., ablası Meliha D.'nin tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesi Mustafa K.'yı (35) tüfekle bacağından vurdu. Meliha D.'nin 1 yıl önce boşanma aşamasında iken tartıştığı eşi Mustafa K.'yı bıçakla yaraladığı ve yargılama sürecinin tamamlanması üzerine geçen hafta tutuklanıp, cezaevine konulduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle 802 sokakta meydana geldi. Ahmet D., sokakta karşılaştığı eski eniştesi Mustafa K. ile ablası Meliha D.'nin tutuklanıp, cezaevine konulmasının sorumlu tutup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet D., otomobilden aldığı tüfekle Mustafa K.'ya ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Mustafa K. kanlar içinde yığılırken, Ahmet D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meliha D.'nin, 1 yıl önce boşanma aşamasında iken eşi Mustafa K.'yı bıçakla yaraladığı ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından da geçen hafta tutuklanıp, cezaevine konulduğu belirtildi. Polis, kaçan Ahmet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)