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Karaman'da 9 aylık bebek yataktan düşerek hayatını kaybetti

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Karaman'da bir apartmanda yaşanan olayda, 9 aylık bebek yataktan düşerek hayatını kaybetti. Bebeğin kafasının üzerine düştüğünü fark eden baba hemen yardım istedi, ancak bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da yataktan kafasının üzerine düşen 9 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi 1481 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafında yatak odasındaki yatağın üzerine bırakılan 9 aylık Osman Nazik isimli bebek bir anda hareket etmesi sonucu yataktan düştü. Bebeğin kafasının üzerine düştüğünü fark eden baba S.N., hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla bilinci kapalı halde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı evde polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Olay anında anne A.N.'nin ekmek almak için markete gittiği öğrenildi.

Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa karaman Bebek Baba 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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