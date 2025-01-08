Karaman'da 85 Yaşındaki Adamın Otomobil Çarpması Sonucu Yaralanması

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki adama otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yola savrularak yaralanırken, otomobilin sürücü ise bir an bile başından ayrılmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Sakabaşı Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sisli havada ilerlemekte olan F.Y. idaresindeki 70 ABK 522 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki D.A.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobil sürücüsü F.Y. ise yaşlı adamın başından biran olsun bile ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaşlı adam daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN