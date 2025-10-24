Haberler

Karaman'da 71 Milyon Liralık Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Karaman'da 71 Milyon Liralık Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polis ekiplerinin durdurduğu tırda piyasa değeri 71 milyon lira olan 142 bin 470 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklama gerçekleştirildi.

Karaman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda piyasa değeri 71 milyon lira olan 142 bin 470 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli S.E.'nin kullandığı tırı takibe aldı. Ekipler şehir girişinde durdurarak arama yaptığı tırda toplam 142 bin 470 adet extacy hap ele geçirdi. Ele geçirilen hapların güncel piyasa değerinin 71 milyon 235 bin TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

Pezeşkiyan, önce Türkiye'yi örnek verdi sonra isyan etti
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek

Siyasetin gözü çıkacak kararda! İşte olası 4 senaryo
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.