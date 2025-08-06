Karaman'da 68 Firari Hükümlü Yakalandı
Karaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Karaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 68 kişiyi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa