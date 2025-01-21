Karaman'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Karaman'da yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Cafer Çetinbakış'a ulaşamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açarak eve giren yakınları Çetinbakış'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Cafer Çetinbakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Çetinbakış'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARAMAN